شكرا لقرائتكم ترمب يعلن تعيين روبرت أوبراين مستشاراً للأمن القومي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، ترشيح مبعوثه الخاص لشؤون تحرير الرهائن روبرت أوبراين لمنصب مستشار الأمن القومي، وذلك بعد إقالة جون بولتون.

وكتب ترمب على "تويتر": "يسعدني الإعلان عن أنني سأسمي روبرت أوبراين، الذي حقق الكثير من النجاحات في منصب المبعوث الرئاسي الخاص بشؤون تحرير الرهائن في وزارة الخارجية، كمستشار جديد للأمن القومي. لقد عملت مع روبرت بجد ولوقت طويل، سوف يقوم بعمل رائع!".

وأوبراين له باع طويل في دوائر السياسة الخارجية للجمهوريين، وقد شغل منصب مبعوث الرئيس لشؤون الرهائن في الخارجية الأميركية.

وجاء تعيين أوبراين بعد أسبوع من إقالة ترمب مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون، إثر اختلاف في الرؤى السياسية.

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وفي الوقت الذي أعلن فيه ترمب إقالة بولتون، أكد فيه الأخير أنه هو من تقدم باستقالته من منصبه.

ومنذ تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة في يناير/كانون الثاني 2017، أقال ترمب 3 مستشارين للأمن القومي، وهم جون بولتون ومايكل فلين وهربرت ماكماستر.

ويحظى أوبراين بدعم وزير الخارجية مايك بومبيو وعدد من كبار الجمهوريين في الكونغرس.

وفي المقابل، كان بولتون شخصية مثيرة للجدل في واشنطن. وقال ترمب إن أحد أسباب إقالته لبولتون أنه "لم يكن على وفاق مع العاملين في الإدارة الذين اعتبرهم مهمين جداً، ولم يكن موافقا على ما نقوم به".