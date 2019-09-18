الموجز
في رده على المقاول الهارب محمد علي بعد ادعاءاته عن كواليس العمل داخل القوات المسلحة ، قال الرائد "محمد وديع" لمحمد علي : انت بتقول : لواء قاعد في اوضتين وصالة ولواء قاعد في قصر .
ورد وديع قائلاً : انا هضربلك مثال بالفريق صدقي صبحي صالح ، أكيد تعرفه طبعاً ، وإستطرد ، الفريق صبحي كان قائد فرقة وهى رتبة كبيرة وكان يعيش في شقة بإمتداد رمسيس أوضتين وصالة .
وأضاف وديع : وبعد وصول صبحي صالح لمنصب قائد جيش ظل في سكنه ، ولم ينتقل إلا بعد تولي قيادة الأركان وتم نقله من سكنه بالأمر لإستراحة الحلمية .
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كانت هذه تفاصيل خبر «محمد وديع» لـ «محمد علي» : الفريق «صدقي صبحي صالح» كان قائد جيش وعايش في شقة أوضتين في إمتداد رمسيس .. يعني مش زي انت ما بتقول! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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