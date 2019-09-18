رد حاسم بشأن اتهام المقاول الهارب «محمد علي» لبعض الضباط بالرشوة

الموجز

في رده على ادعاءات المقال محمد علي ،واتهامه لبعض الضباط المتعاملين معه في المشروعات التي تشرف عليها القوات المسلحة بتقاضي رشوة مالية ، وجه الرائد محمد وديع له رسالة قال فيها : انت قلت ان الضباط أخدوا منك فلوس وازاي هما مش مكسوفين وهما بياخدوا منك فلوس.

ورد وديع قائلاً : ده كلام مرسل يا محمد يا علي وإحنا ما بنحبوش ، وأضاف : قولنا أنا اتعاملت مع المقدم الفلاني في المقاولة الفلانية بالتاريخ الفلاني خد مني كذا .

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وتابع : خلي كلامك دوغري ولو عندك معلومة قول لكن كلام مبهم ومرسل ما بنسمعش.

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