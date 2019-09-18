ضابط الصاعقة السابق «محمد وديع» لـ «محمد علي» : إنت قليل الأدب ولا بتفهم في الأصول .. أوعى تتكلم عن مرات حد وأهل بيت حد

الموجز

في رسالته لمحمد علي للرد على كذبه عن كواليس العمل داخل القوات المسلحة ، فند الرائد محمد وديع "ضابط سابق بوحدات الصاعقة المصرية" ادعاءات المقاول الهارب محمد علي بشأن طبيعة عمل مديري مكاتب قادة الأسلحة .

حيث قال وديع لمحمد علي : انت قلت مدير مكتب قائد القوات الجوية ومدير الهيئة الهندسية انت ومراتك وأهل بيتك شغالين عند مدير الهيئة .

ورد وديع قائلاً لمحمد علي : انت قليل الأدب ومش ابن بلد ولا اتربيت تربية ولاد البلد ، أوعى تتكلم عن مرات حد أو اهل بيت حد عشان كده انت بني أدم مش نضيف .

وأضاف : هقولك معلومة "مافيش مدير مكتب لواء بيشتغل غصب عنه ولكنه يخير في عمله واصفاً ذلك بجملة "تحب ولا ما تحبش" ، وتابع وديع : وغالباً بيبقى ليهم موقف طبي ، أي أنه لا يستطيع الخدمة القتالية .

وأوضح وديع أن مدير مكتب قائد السلاح يستطيع إنهاء عمله بنفسه وعودته لوحدته برغبته ، وتابع : إنت يا محمد يا علي في شركتك أملاك ماعندكش سكرتارية وناس تظبطلك الدنيا .

وأكد أن مدير مكتب قائد السلاح مهمته كبيرة وهامة لترتيب ومساعدة القائد في أداء مهامه ، وأنه نظام إداري .

وتابع رسالته لمحمد علي : انت قلت للضباط "بتقول أوامر يافندم لأنه مخوفك بالمحاكمة العسكرية".

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وقال وديع أن الضباط من أول دخول الكلية الحربية في السنة الأولى يعلمون تماما أن القانون الذي يسري عليهم هو القانون العسكري ، لأنهم قوات تحمل السلاح .

وأوضح وديع أن الضباط لو واجهوا مشاكل من حقهم التظلم بالطرق والوسائل القانونية ، مؤكداً أن الضابط يستطيع تجاوز قائده وتصعيد مشكلته وتظلمه لقائد أعلى .

وتابع رسالته لمحمد علي : انت قلت للضباط "تشتغل 24 ساعة والمرتب ببلاش علشان المرتب يخليك تسرق"

ورد وديع : انت يا محمد حسبتك فلوس ، لكن في ناس اللي انت مش منهم خالص ، ممكن يشتغلوا 24 ساعة لأنهم بيحبوا شغلهم.

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