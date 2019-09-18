الموجز
في رسالته لمحمد علي للرد على كذبه عن كواليس العمل داخل القوات المسلحة ، فند الرائد محمد وديع "ضابط سابق بوحدات الصاعقة المصرية" ادعاءات المقاول الهارب محمد علي بشأن طبيعة عمل مديري مكاتب قادة الأسلحة .
حيث قال وديع لمحمد علي : انت قلت مدير مكتب قائد القوات الجوية ومدير الهيئة الهندسية انت ومراتك وأهل بيتك شغالين عند مدير الهيئة .
ورد وديع قائلاً لمحمد علي : انت قليل الأدب ومش ابن بلد ولا اتربيت تربية ولاد البلد ، أوعى تتكلم عن مرات حد أو اهل بيت حد عشان كده انت بني أدم مش نضيف .
وأضاف : هقولك معلومة "مافيش مدير مكتب لواء بيشتغل غصب عنه ولكنه يخير في عمله واصفاً ذلك بجملة "تحب ولا ما تحبش" ، وتابع وديع : وغالباً بيبقى ليهم موقف طبي ، أي أنه لا يستطيع الخدمة القتالية .
وأوضح وديع أن مدير مكتب قائد السلاح يستطيع إنهاء عمله بنفسه وعودته لوحدته برغبته ، وتابع : إنت يا محمد يا علي في شركتك أملاك ماعندكش سكرتارية وناس تظبطلك الدنيا .
وأكد أن مدير مكتب قائد السلاح مهمته كبيرة وهامة لترتيب ومساعدة القائد في أداء مهامه ، وأنه نظام إداري .
وتابع رسالته لمحمد علي : انت قلت للضباط "بتقول أوامر يافندم لأنه مخوفك بالمحاكمة العسكرية".
وقال وديع أن الضباط من أول دخول الكلية الحربية في السنة الأولى يعلمون تماما أن القانون الذي يسري عليهم هو القانون العسكري ، لأنهم قوات تحمل السلاح .
وأوضح وديع أن الضباط لو واجهوا مشاكل من حقهم التظلم بالطرق والوسائل القانونية ، مؤكداً أن الضابط يستطيع تجاوز قائده وتصعيد مشكلته وتظلمه لقائد أعلى .
وتابع رسالته لمحمد علي : انت قلت للضباط "تشتغل 24 ساعة والمرتب ببلاش علشان المرتب يخليك تسرق"
ورد وديع : انت يا محمد حسبتك فلوس ، لكن في ناس اللي انت مش منهم خالص ، ممكن يشتغلوا 24 ساعة لأنهم بيحبوا شغلهم.
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كانت هذه تفاصيل خبر ضابط الصاعقة السابق «محمد وديع» لـ «محمد علي» : إنت قليل الأدب ولا بتفهم في الأصول .. أوعى تتكلم عن مرات حد وأهل بيت حد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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