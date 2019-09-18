ضابط سابق بالصاعقة لـ «محمدعلي»: المخابرات الحربية بتحمي البلد من ناس زي «الإسلامبولي وهشام العشماوي»

في رد الرائد محمد وديع "ضابط سابق بوحدات الصاعقة المصرية" على الهارب محمد علي أشار إلى أهمية جهاز المخابرات في حماية الدولة والقوات المسلحة نفسها .

حيث قال وديع لمحمد علي : انت قلت للضباط : "خايفين عشان طول الوقت جهاز المخابرات الحربية بيراقبكم" .

ورد وديع : إحنا يا محمد إسمنا "القوات المسلحة" يعني قوات تحمل "سلاح" .

وأوضح وديع أن جهاز المخابرات الحربية يراقب الضباط لحماية الدولة من بعض منحرفي الفكر مثل "هشام عشماوي" الإرهابي الخطير والذي سقط في قبضة الأمن المصري منذ شهور .

واختتم رده في هذه النقطة قائلاً : أوعى تفتكر اننا هنخاف من المخابرات لأن اللي بيعملوه ده عشان ما يطلعش من عندنا إسلامبولي تاني ولا عشماوي .

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وتابع وديع : انت قلت للضباط "الشرطة العسكرية بتقعد تجري وراكم في الشوارع ، لو انت مش لابس ايه أو عامل ايه وتقبض عليك .

أكد وديع أن ذلك كان يحدث قبل الثورة وانتهى ، وأكد انها كانت تسمى دوريات انضباطية للحفاظ على شكل الضباط وسط الشوارع ولكن كان يتم تنفيذها بشكل غير مناسب ، وانتهت بعد الثورة ، وأوضح له انه يتحدث عن شئ من الماضي تم الغاؤه.

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