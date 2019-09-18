ضابط سابق بالصاعقة يفند أكاذيب «محمد علي» عن الجيش: الخاين ليه عندنا طلقة في دماغه.. لكن إنت جاهل وأنا هافهمك

الموجز

حالة من الجدل على صفحات السوشيال ميديا أثارها المقاول الهارب محمد علي ، والذي يعرفه البعض بالفنان الهارب محمد علي ، وذلك بعد قيامه بإطلاق عدة مقاطع فيديو على موقع يوتيوب الشهير ، تحدث فيها عن تعرضه للظلم وعدم حصوله على مستحقاته المالية بعد تنفيذه عدة مشروعات عقارية، بل إنه ذهب في هجومه إلى الدعوة للقيام بثورة جديدة على حد قوله .

ومن بين مقاطع الفيديو التي أطلقها ، مقطع فيديو وجه حديثه خلاله لضباط القوات المسلحة ، مما أثار حفيظة "الرائد" محمد وديع "الضابط السابق بوحدات الصاعقة المصرية" ، فقام بالرد عليه من خلال مقطع فيديو تداوله العديد من رواد السوشيال ميديا .

وبدأ وديع الرد على رسالة محمد علي التي وجهها لضباط القوات المسلحة قائلاً :

انت اتكلمت وقلت لضباط الجيش تعالوا نتكلم مع بعض وأنا زيكم .

واستنكر وديع وصف محمد علي لنفسه أنه مثل ضباط الجيش قائلاً : لأ يا محمد انت مش زيهم خالص ، احنا قررنا واحنا عندنا 16 سنة، نبقى في الكلية العسكرية وفينا اللي دخل ضباط صف .

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وأوضح وديع أنه رغم تعدد أسباب دخول الشباب للحياه العسكرية إلا أنها جميعاً لا يوجد فيها هدف "المال".

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وتابع موجهاً حديثه لمحمد علي : لكن انت طريقك من اللحظة الأولى الفلوس ، يعني انت مش معانا ولا مننا وزي انت ما قلت قبل كده "انا لو كنت دخلت الجيش كنتوا هتدوني كام؟"

يعني الفكرة بالنسبالك في دخول الجيش "هاخد كام"، عشان كده انت مش زينا خالص يا محمد .