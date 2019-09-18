قوى الأمن: تدابير سير عند جادة بيار الجميل يومي 18 و19 أيلول

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ في بيان أن "احدى الشركات المتعهدة ستقوم ببرش الزفت في جادة ​بيار الجميل​ / المسلك الغربي ابتداء من شركة البيجو وصولا الى نفق ​العدلية​، وذلك بتواريخ 20،19،18/9/2019 اعتباراً من الساعة 21.00 ولغاية الساعة 5.00 من فجر اليوم التالي"، مشيرة الى أن "هذه الأعمال ستؤدّي إلى تضييق مساحة المرور في بعض مراحلها، والى منع مرور السير في المنطقة الواقعة تحت ​جسر الفيات​".

ودعت المديرية المواطنين الى "أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الامن الداخلي وارشاداتهم، وبلافتات السير التوجيهية تسهيلاً ل​حركة المرور​ ومنعاً للازدحام".