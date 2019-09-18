درويش: الليرة تمتلك مقومات الصمود وحمايتها واجب وطني

شدد النائب ​علي درويش​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي على أن "​الليرة اللبنانية​ تمتلك مقومات الصمود وحمايتها واجب وطني، يبدأ عبر الثقة بها والحفاظ على التعامل بها، وكل محاولة لاستهدافها تصيب بالدرجة الاولى قوت المواطنين، وهذا ما لا يجب السماح به."

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