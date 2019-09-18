افاد مراسل "​الخليج 365​" في ​سوريا​ عن "عودة دفعة من المهجرين السوريين عبر مركز نصيب الحدودي قادمين من مخيمات اللجوء في ​الأردن​ إلى المناطق المحررة في درعا"، مشيرا الى ان "الجهات المختصة قامت بتأمين كل التسهيلات للعائدين من وسائط نقل و​شاحنات​ لنقلهم مع أمتعتهم إلى مناطق سكنهم التي تركوها نتيجة اعتداءات التنظيمات الإرهابية قبل تحريرها من قبل ​الجيش السوري​ إضافة إلى سيارات إسعاف لتقديم الخدمات الطبية للمحتاجين".

وعبر العائدون عن فرحتهم بالعودة بعد تهجير قسري استمر لعدة سنوات.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: عودة دفعة من المهجرين السوريين في الاردن الى سوريا عبر معبر نصيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.