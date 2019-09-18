النشرة: فريق مراقبي الأمم المتحدة يقوم بجولة تفقدية للخط الأزرق جنوبا

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​ بأنه "يقوم فريق مراقبي ​الأمم المتحدة​ بجولة تفقدية للخط الأزرق للقطاع الشرقي من ​جنوب لبنان​، إنطلاق من محور تلال ​العديسة​ غربا، وحتى مرتفعات ​جبل الشيخ​ شرقا، مستقلا ​مروحية​ تابعة لليونيفيل، التي تنفذ في هذه الأثناء طلعات استكشافية على علو منخفض فوق هذا الخط، في محور ​الوزاني​ ​العباسية​ حتى تخوم ​مزارع شبعا​".

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