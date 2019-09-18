امن الدولة: توقيف شخص بجرم تزوير واستعمال مزور

أفادت المدرية ل​امن الدولة​ - قسم الاعلام والتوجيه والعلاقات العامة بأنه "في إطار الجهود المبذولة من قبل ​المديرية العامة لأمن الدولة​ ل​مكافحة الفساد​، وبعد توفر معلومات لديها عن قيام المدعو أ. س لبناني الجنسية، بالاستحصال على مستند مزور يدعي بواسطته أنه موظف في ​مرفأ بيروت​ بصفة مدير تأمينات، واستخدامه هذا المستند ليستفيد من قرض مصرفي ، ثم تخلف عن تسديده مما استوجب ملاحقته قضائيا وعليه، بناء لإشارة ​القضاء​ صاحب الصلاحية، تمكنت دورية من مكتب مرفأ بيروت التابع للمديرية العامة من توقيفه حيث اعترف خلال التحقيق معه بما نسب إليه، مُدعياً أن أحد موظفي المرفأ زوده بالمستند المزور المشار اليه أعلاه، فتم استدعاء الموظف والتحقيق معه وبناء لما تقدم، تم توقيف المدعو أ.س. بجرم تزوير واستعمال مزور، وإبقاء الموظف رهن التحقيق، وأودع القضاء المختص بناء لإشارته".

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