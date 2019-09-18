النشرة: حريق في عين الدلب شرق صيدا يمتد الى سيارة متوقفة في المكان

افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا عن ​اندلاع حريق​ في اعشاب يابسة في حي المغارة في منطقة ​عين الدلب​ شرق مدينة صيدا حيث امتدت النيران الى سيارة من نوع تويوتا Camry متوقفة في المكان.

وعلى الفور حضر الى المكان عناصر سرية اطفاء بلدية صيدا وعملوا على اخماد الحريق ومنع امتداده.