الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات دعت لإجتماع هيئتها العامة يوم السبت

أعلنت الأمينة العامة للجمعية اللبنانية من أجل ​ديمقراطية الانتخابات​ ​يارا نصار​، في بيان أنه "عملاً بأحكام المادة الخامسة من النظام الداخلي المتعلقة باجتماع الهيئة العامة غير العادية، يسرّ الأمينة العامة للجمعيّة اللبنانيّة من أجل ديمقراطية الانتخابات – بناءً على اقتراح الهيئة الإدارية – دعوة أعضاء الهيئة العامّة لحضور اجتماع الهيئة العامّة غير العاديّة والذي ينعقد نهار السبت الموافق في 2 تشرين الثاني 2019 في تمام الساعة الواحدة من بعد الظهر".

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