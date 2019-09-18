مصادر النشرة: موضوع إقرار مخطط توجيهي للكسارات لم يقر

أوضحت مصادر "النشرة" أن "موضوع إقرار مخطط توجيهي للكسارات والمقالع لم يقر كما قال وزير الصناعة ​وائل ابو فاعور​ بل هنالك اعتراضات وقد تم تشكيل لجنة برئاسة رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ وعضوية كل من وزير ​البيئة​ ​فادي جريصاتي​ وأبو فاعور ووزير ​الدولة​ لشؤون ​مجلس النواب​ ​محمود قماطي​ ووزير الدولة لشؤون ​النازحين​ ​صالح الغريب​"

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