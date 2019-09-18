الدفاع السعودية: لدينا أدلة على تورط إيران في أعمال تخريب في المنطقة عبر وكلائها

أعلن المتحدث بإسم ​وزارة الدفاع السعودية​ تركي المالكي أنه "لدينا أدلة على تورط ​إيران​ في أعمال تخريب في المنطقة عبر وكلائها"، مشيراً الى "اننا نؤكد على قدرة المملكة في الدفاع عن أراضيها".

وفي ​مؤتمر​ صحفي له حول ​تفاصيل​ الهجوم على منشأتي ​أرامكو​، أوضح المالكي أن "الهجوم لم يستهدف السعودية فقط بل أيضا ​المجتمع الدولي​ وأمن ​الطاقة​"، لافتاً الى ان "إيران تقف وراء الهجمات على المدنيين في السعودية عبر وكلائها في ​اليمن​".

وأشار الى أن "الهجوم على بقيق و خريص هو امتداد لهجمات سابقة تقف خلفها إيران"، لافتاً الى "اننا شاركنا نتائج التحقيقات في الهجوم على معملي أرامكو مع حلفائنا".

وأكد المالكي أن "مسيرات إيرانية الصنع من طراز "دلتا-ونج" شاركت في الهجوم على أرامكو".