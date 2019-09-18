رد رئيس "القائمة العربية المشتركة" أيمن عودة على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتايناهو، قائلا إن "التحريض له ثمن، ومنعنا بشدة في تصويتنا تشكيل حكومة يمينية متطرفة تحت قيادتك"، مضيفا أن "المتغير الرئيسي في هذه الانتخابات هو نسبة الأصوات".
وأوضح انه "مر علينا عقد من التحريض، استبعاد مصطلح السلام. بعد عشر سنوات من نزع الشرعية عنا، الجميع متأثر من هذا. هناك العنصري الأكبر، وهناك الصغار. لكن جميعهم متأثرون من تحريض نتانياهو".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس "القائمة العربية المشتركة"لنتانياهو: التحريض له ثمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.