رئيس "القائمة العربية المشتركة"لنتانياهو: التحريض له ثمن

رد رئيس "القائمة العربية المشتركة" ​أيمن عودة​ على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتايناهو، قائلا إن "التحريض له ثمن، ومنعنا بشدة في تصويتنا تشكيل ​حكومة​ يمينية متطرفة تحت قيادتك"، مضيفا أن "المتغير الرئيسي في هذه ​الانتخابات​ هو نسبة الأصوات".

وأوضح انه "مر علينا عقد من التحريض، استبعاد مصطلح السلام. بعد عشر سنوات من نزع الشرعية عنا، الجميع متأثر من هذا. هناك العنصري الأكبر، وهناك الصغار. لكن جميعهم متأثرون من تحريض نتانياهو".