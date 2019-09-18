ترامب يعين روبرت أوبراين مستشارا للأمن القومي خلفا لجون بولتون

اعلن الرئيس الاميركي دونالد ترامب تعيين روبرت أوبراين مستشارا للأمن القومي خلفا لجون بولتون، وأوبراين هو المبعوث الرئاسي الخاص للولايات المتحدة لشؤون الرهائن.
واعلن ترامب امس قائمة نهائية من 5 مرشحين لتولي منصب مستشار الأمن القومي خلفا للمُقال جون بولتون، وقال ترامب للصحفيين في كاليفورنيا إنه يفكر في روبرت أوبراين وريكي وادل وليزا جوردون هاجرتي وفريد فليتز وكيث كيلوج ليحلوا محل بولتون.
وكان ترامب طلب من بولتون تقديم استقالته بسبب عدم موافقته على العديد من اقتراحات مستشاره للأمن القومي، فيما قالت وكالة أنباء "بلومبرغ" إن الإقالة جاءت بسبب الخلاف حول التفاوض مع حركة طالبان.
وقال هوجان جيدلي المتحدث باسم البيت الأبيض حينها إنه تم تعيين تشارلي كوبرمان قائما بأعمال مستشار الأمن القومي الأميركي بدلا من بولتون.
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