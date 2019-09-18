ذكرت شبكة "CNN" الأميركية، أنّ "صواريخ فشلت بضرب أهدافها في "أرامكو" بالسعودية، كشفت مصدر انطلاقها"، لافتةً إلى أنّ "الصواريخ المعدّلة يمكنها التحليق منخفظة للتخفّي عن الرادارات".
وأوضحت أنّ "صور الأقمار الصناعية تظهر أنّ الصواريخ أتت من الجهة الشمالية أي إيران".
كانت هذه تفاصيل خبر CNN: صور الأقمار الصناعية تظهر أن الصواريخ التي هاجمت أرامكو أتت من إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.