CNN: صور الأقمار الصناعية تظهر أن الصواريخ التي هاجمت أرامكو أتت من إيران

ذكرت شبكة "CNN" الأميركية، أنّ "​صواريخ​ فشلت بضرب أهدافها في "​أرامكو​" ب​السعودية​، كشفت مصدر انطلاقها"، لافتةً إلى أنّ "الصواريخ المعدّلة يمكنها التحليق منخفظة للتخفّي عن ​الرادارات​".

وأوضحت أنّ "صور الأقمار الصناعية تظهر أنّ الصواريخ أتت من الجهة الشمالية أي ​إيران​".