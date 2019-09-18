الأمن الروسي: احتجاز 161 كوريا شماليا مارسوا الصيد الجائر في بحر اليابان

أعلن ​الأمن الروسي​ عن "احتجاز 161 مواطنا ​كوريا​ شماليا مارسوا ​الصيد​ الجائر داخل المنطقة الاقتصادية الروسية في بحر ​اليابان​، إثر اعتداء طاقم ​سفينة​ لهم على عناصر حرس الحدود الروس الثلاثاء"، مشيراً إلى ان "عملية منسقة لقوات ​خفر السواحل​ والطيران و​القوات​ الخاصة أفضت إلى ضبط 161 مواطنا كوريا شماليا، إضافة إلى سفينتي صيد و11 قاربا صغيرا".

وأشار إلى "اكتشاف ومصادرة أدوات صيد محظورة وغنيمتهم التي تم الحصول عليها بطريقة غير شرعية"، لافتاً إلى ان "بعض المحتجزين تعرضوا لإصابات، وقدم لهم العلاج الطبي اللازم"، مفيداً بأن "المخالفين جرى نقلهم إلى ميناء ناخودكا في ​الشرق الأقصى​ الروسي، للتحقيق معهم واتخاذ قرار إداري بحقهم".

ولفت إلى أن "عناصر حرس الحدود الروس الأربعة الذين أصيبوا بجروح أثناء احتجاز المخالفين، في حالة مرضية ولا تهديد لحياتهم".