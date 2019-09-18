الحكومة الألمانية تعلن تمديد حظر تصدير الأسلحة إلى السعودية 6 أشهر

أعلنت الحكومة الألمانية، تمديد حظر تصدير الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية 6 أشهر، لغاية 31 آذار 2020.
وفي وقت سابق من أمس، أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أنها لا ترى حاليا أي سبب كي تغير الحكومة موقفها إزاء المسألة، واقترحت التمسك بالحظر الكامل المفروض في تشرين الاول 2018 على صادرات الأسلحة للسعودية على خلفية قضية قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
كما ربطت ميركل تمديد الحظر بمواصلة الحرب في اليمن حيث تقود السعودية تحالفا عسكريا ضد جماعة "أنصار الله" الحوثية، إذ قالت: "من المهم جدا العمل على التوصل إلى حل سياسي في اليمن".
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