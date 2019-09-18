سفيرة باكستان بطهران: تربطنا افضل العلاقات مع الجيش والحرس الثوري الايراني

اكدت السفيرة ال​باكستان​ية لدى ​طهران​ رفعت مسعود ان "باكستان تربطها افضل العلاقات مع الجيش و​الأمن​ و​الحرس الثوري​ الايراني"، مشيرةً إلى ان "علاقات الجيش والامن الايراني والباكستاني وكذلك العلاقات مع الحرس الثوري هي افضل واقوى العلاقات و​الاتصالات​ جارية فيما بين هذه المؤسسات".

ولفتت إلى ان "​الجيش الباكستاني​ لن يتهاون في ​مكافحة الارهاب​"، مشيرةً إلى أن "انتشار الارهاب يستهدف امن باكستان ذاتها".