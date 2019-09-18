سفيرة باكستان بطهران: تربطنا افضل العلاقات مع الجيش والحرس الثوري الايراني

اكدت السفيرة الباكستانية لدى طهران رفعت مسعود ان "باكستان تربطها افضل العلاقات مع الجيش والأمن والحرس الثوري الايراني"، مشيرةً إلى ان "علاقات الجيش والامن الايراني والباكستاني وكذلك العلاقات مع الحرس الثوري هي افضل واقوى العلاقات والاتصالات جارية فيما بين هذه المؤسسات".
ولفتت إلى ان "الجيش الباكستاني لن يتهاون في مكافحة الارهاب"، مشيرةً إلى أن "انتشار الارهاب يستهدف امن باكستان ذاتها".
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