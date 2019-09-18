المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان تنظر في توقيف تركيا لزعيم كردي

بدأت المحكمة الاوروبية ل​حقوق الانسان​ النظر في حالة الزعيم الكردي ​صلاح الدين دميرتاش​ الموقوف موقتا والذي تتهمه ​تركيا​ بالدعاية الارهابية.

ويصدر ​القضاة​ الـ17 الاعضاء في الغرفة العليا للمحكمة قرارهم في الاشهر المقبلة علما بأن محاكمة دميرتاش في تركيا تبدأ في السابع من كانون الثاني.

ودميرتاش رئيس سابق ل​حزب الشعوب الديمقراطي​ الموالي للاكراد وكان نائبا بين 2007 و2018 وتتهمه ​انقرة​ بقيادة "منظمة ارهابية" وممارسة "الدعاية الارهابية" و"الحض على ارتكاب جرائم".

ووضع قيد التوقيف الموقت في تشرين الثاني 2016 ويواجه السجن حتى 142 عاما في حال ادانته.

وقالت محاميته بينان مولو "مباشرة بعد ​الانتخابات التشريعية​ التي جرت في حزيران 2015 وفاز فيها حزب الشعوب الديمقراطي بـ13 في المئة من الاصوات اعتبر دميرتاش ارهابيا. يقولون إنه كان يتلقى تعليماته من ​حزب العمال الكردستاني​، ولكن لا دليل مباشرا على انه كان يقود منظمة ارهابية".