اتفاق بين روسيا وأوغندا للتعاون في مجال الطاقة النووية









اسماء السيد - موسكو: وقعت روسيا واوغندا اتفاقاً حكومياً للتعاون في المجال النووي المدني، كما أعلنت الأربعاء الوكالة الروسية الحكومية للطاقة النووية "روس أتوم".

وتسعى روسيا، خلال السنوات الأخيرة، إلى تعزيز نفوذها في أفريقيا، خصوصاً عبر الشركات العامة الكبرى. من جهته، يطمح الرئيس الاوغندي يوري موسيفني إلى استخدام احتياطات بلاده من اليورانيوم في إنتاج الطاقة النووية.

Advertisements

وقع ممثل عن "روس آتوم" ووزيرة الطاقة الاوغندية ارين مولوني الاتفاق الثلاثاء على هامش المؤتمر السنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا.

وبحسب "روس آتوم"، يرسي هذا الاتفاق "قواعد تعاون عملي بين روسيا واوغندا" في قطاع الطاقة النووية المدنية وينص على القيام بـ"أعمال مشتركة" في إطار "خلق منشآت بنى تحتية خاصة بالطاقة النووية، وإنتاج النظائر المشعة المخصصة لقطاعات الصناعة والطب والزراعة إضافة إلى توفير تدريب للموظفين".

اتفق الطرفان على تنظيم "زيارات مختصين" في "المستقبل القريب". وكانت موسكو وكامبالا قد وقعتا مذكرة تفاهم أولية في هذا المجال عام 2017 أي قبل بكين التي وقعت اتفاقاً مماثلاً مع اوغندا في 2018.

