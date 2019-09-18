احتجاج نادر أمام مكاتب إدارة بوتين دعمًا لمعتقلين









اسماء السيد - موسكو: تظاهر نحو مئتي شخص بينهم ممثلون وموسيقيون الأربعاء خارج مكاتب إدارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو دعمًا للمحتجين المسجونين على خلفية الحملة الأمنية التي استهدفت المعارضة.

وقضت محاكم روسية في هذا الشهر بسجن ستة أشخاص لفترات تتراوح من سنتين إلى أربع في أعقاب موجة التظاهرات المناهضة للحكومة التي خرجت في موسكو.

أثار حكم السجن بحق الممثل الشاب بافل أوستينوف غضبًا واسعًا ودفع ممثلين ومشاهير تربطهم علاقات جيدة بالكرملين لإطلاق حملة نادرة من نوعها للتضامن معه.

Advertisements

لجأ عشرات المشاهير الذين يحظون بملايين المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي، والذين عادة ما يبتعدون عن الخوض في السياسة إلى موقع "إنستغرام"، للتأكيد على براءة أوستينوف، مشيرين إلى أنه كان يمر في المكان وقت التظاهرة ليس أكثر.

حُكم على أوستينوف بالسجن ثلاثة أعوام ونصف أعوام بعدما أدين باستخدام العنف ضد الشرطة. ازداد زخم الحملة الأربعاء مع تجمّع العشرات بينهم عدد من أبرز الممثلين خارج مكاتب إدارة الرئاسة للمشاركة في اعتصام ينفذه كل شخص بشكل منفصل، وهو النوع الوحيد من التظاهرات الذي يسمح للروس بتنظيمه من دون طلب إذن مسبق من السلطات.

رفع كل متظاهر لافتة تدعو الى إطلاق سراح أوستينوف، بينما اصطف آخرون بانتظار دورهم. ورفع البعض لافتات تدعو الى إطلاق سراح جميع المتظاهرين المسجونين. وفي خطوة غير مسبوقة، انضم 70 رجل دين أورثوذكسي لحملة التضامن.

قالوا في رسالة نشرها موقع "برافمير" المعني بالشؤون الدينية وغيرها إن الأحكام الصادرة بحق المتظاهرين هدفها "ترهيب" المجتمع. وفي رسالة مفتوحة أخرى، ندد أكثر من 260 معلمًا بـ"الخروج الصارخ عن القانون" ودعوا الى معاقبة الأشخاص الذين انتهكوا القانون وحبسوا المتظاهرين. بدوره، قال ديميتري شيشكوف، محامي أوستينوف، إنه تقدم بطعن ضد الحكم.

