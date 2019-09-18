لص يتعمد العودة للسجن لسبب لا يخطر على البال.. اعترافه صدم محاميه

دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة

تعمّد لص فرنسي، ترك آثار حِمضه النووي في مسرح الجريمة؛ حتى يتمكن من العودة إلى السجن من جديد، ومشاهدة قنوات التلفزيون المشفرة بالمجان.

ويكلّف الاشتراك الشهري في قنوات "كانال+" المشفرة في فرنسا حوالى 10 يورو (11 دولار) شهريًّا؛ لكن السجناء في السجون الفرنسية يمكنهم أن يتابعوها بشكل مجاني، وهذا ما دفع سجينًا سابقًا لإعداد خطة تُمَكّنه من العودة إلى السجن، حسب ما نَقل "موقع 24" الإماراتي عن "أوديتي سنترال".

وعلى مدار الصيف، ارتكب الرجل، الذي لم يكشف عن اسمه ويبلغ من العمر 25 عامًا، سلسلة من عمليات السطو في ضاحية كولومير في تولوز؛ لكنه أثار حيرة المحققين؛ حيث ترك آثار لعابه في مسرح الجريمة، وبدا كما لو أنه كان يريد للشرطة أن تتمكن من التعرف على الحمض النووي الخاص به.

وتَبَيّن أن شكوك المحققين في محلها؛ حيث اعترف المتهم بأنه تَعَمّد أن يبصق في جميع أنحاء المنازل التي سطا عليها؛ على أمل أن تتمكن الشرطة من القبض عليه بسهولة.

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وفي الثاني من سبتمبر الجاري، أقر اللص بصوت مرتفع أمام المحكمة، أنه كان يريد العودة إلى السجن لمتابعة القنوات المشفرة، وهو اعتراف صدم الجميع حتى المحامي المكلف بالدفاع عنه.

وقال "دلفين رينود أيمارد" محامي المدعى عليه: "يفضل بعض الأشخاص السجن على العودة إلى الشارع؛ لكن ربما تكون هذه هي المرة الأولى التي أدافع فيها عن عميل يريد العودة إلى السجن لمشاهدة برامج البالغين".

واتصلت وسائل الإعلام بضابط في السجن -فضّل عدم الكشف عن اسمه- وأكد أن السجناء قادرون على متابعة القنوات المشفرة بالمجان؛ في حين يتوجب على الجمهور دفع اشتراك شهري لمتابعتها.