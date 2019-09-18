وفد سياحي إنجليزي لزيارة الأماكن السياحية في المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - محمد المواجدي:

استقبلت محافظة المنيا اليوم الأربعاء، وفدًا سياحيًا إنجليزيا، لزيارة الأماكن الأثرية والسياحية بالمحافظة، للتعرف على الحضارة المصرية القديمة والاستمتاع بها.

وأشار اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، إلى سعي المحافظة الدائم لإنجاح المنظومة السياحية، من خلال العمل على إعادة المنيا إلى خريطة السياحة العالمية، وتسهيل الإجراءات أمام الزائرين وتهيئة الجو الملائم للتمتع بالمعالم الأثرية العديدة التي تزخر بها المحافظة.

ووجه المحافظ، مدير إدارة السياحة بتيسير وتذليل كافة المعوقات أمام الزائرين والعمل على راحتهم وتوفير المناخ السياحي الجاذب.

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وقال الدكتور ثروت الأزهري مدير إدارة السياحة، إن برنامج الوفد استمر لمدة 3 أيام شملت زيارة المناطق الاثرية بـ(تونا الجبل، تل العمارنة، بني حسن) بالإضافة إلى تنظيم جولة حرة على كورنيش النيل.

وأضاف الأزهري، أن محافظة المنيا تضم العديد من المناطق الأثرية والمعالم السياحية الهامة منها منطقة آثار تل العمارنة بمركز ديرمواس، ومنطقة آثار الأشمونين وهي تقع على بعد 8 كم شمال غرب مركز ملوي وكذلك منطقة آثار البهنسا، وتقع على بعد 16 كيلو متر من مركز بني مزار.