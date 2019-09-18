الرئيس الفنلندي يلتقى بترامب في البيت الأبيض الشهر المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب ا): ذكرت تقارير اليوم الأربعاء أن الرئيس الفنلندي ساولي نينيستو سوف يتوجه لأمريكا الشهر المقبل. وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء بأن نينيستو سوف يلتقى بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الثاني من اكتوبر المقبل. وجاء في بيان للبيت الأبيض أن ترامب ونظيره الفنلندي سوف يناقشان سبل تعزيز التعاون بين الدولتين. وأضاف البيان أنهما سوف يؤكدان اهتمامهما بالتعاون في مجالي التكنولوجيا والتجارة.

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