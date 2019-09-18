توريد ٥٦ جهاز قوقعة لمستشفى سوهاج الجامعي

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبدالواحد:

قال الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم، رئيس جامعة سوهاج، اليوم الأربعاء، إنه جرى توريد ٥٦ جهاز قوقعة للمستشفى الجامعي، بتكلفة ٧ ملايين و٥٠٠ ألف جنيه، دعماً من شركة الاتصالات المصرية we، وذلك في إطار المبادرة التي تنفذها الشركة بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات للقضاء علي قوائم انتظار عملية زراعة القوقعة.

وأضاف "عزيز" أن المستشفى الجامعي شارك في تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإنهاء قوائم الانتظار، وخدمة المرضى المترددين على مركز زراعة القوقعة بالمستشفى، مشيراً إلى أن الأجهزة الجديدة تساهم في إنهاء٩٠٪؜ من قوائم الانتظار الحالية للمركز التي تتضمن ٧٠ طفلًا، لافتًا إلى أنه جرى صباح اليوم إجراء عمليتي زراعة قوقعة لطفلين "4 سنوات و ٥ سنوات" من محافظتي سوهاج و قنا.

فيما قال الدكتور أسامة رشاد الشريف، وكيل كلية الطب لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعضو فريق زراعة القوقعة بالمستشفى، إنه بالتعاون مع شركة we جرى إجراء ١١ عملية زراعة قوقعة في نهاية شهر أغسطس الماضي وبداية شهر سبتمبر الجاري، مضيفًا أن أجهزة القوقعة الموردة تعتبر من أحدث الأجهزة على مستوى العالم.