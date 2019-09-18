صور.. حملة أمنية لتحقيق الانضباط ورفع الإشغالات بشبين الكوم

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية - عاشور أبوسالم :

شنت مديرية أمن المنوفية، اليوم الأربعاء، حملة أمنية مكبرة بدائرة قسم شرطة شبين الكوم، ضمت كافة إدارات وأقسام المديرية، لتحقيق الانضباط بالشارع، والعمل على تحقيق السيولة المرورية، ورفع الإشغالات بالشوارع والميادين، وضبط كل ما يخل بالأمن العام.

وقال اللواء محمد ناجي مدير أمن المنوفية، إن الحملة ضمت الإدارات والأقسام النوعية "مرور، بحث جنائي، حماية مدنية، مسطحات مائية، مرافق، تموين، تنفيذ أحكام، آداب، مصنفات".

وأضاف مدير أمن المنوفية، أن الحملة أسفرت عن ضبط العديد من المخالفات، وساهمت في رفع الإشغالات وتحقيق السيولة المرورية.