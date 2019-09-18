"التأديبية العليا": معاقبة مسئول بالتنمية الصناعية لإهدار المال العام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، مدير عام الشئون المالية بالهيئة العامة للتنمية الصناعية سابقًا، بغرامة تعادل 3 أضعاف أجره، وذلك لاتهامه بالقعود عن اخطار صندوق التأمين الحكومي لضمانات العهد، بواقعة اختلاس ووجود عجز بالخزينة اكتشفها عام 2016، وترتب عليه ضياع مبلغ 100 ألف جنيه على الهيئة كتعويض كفلته اللائحة المالية للهيئة.

وتبين لدى المحكمة تراخي المحال عن إخطار صندوق التأمين الحكومي بواقعة اختلاس بخزينة الهيئة قام بكشفها المحال بصفته رئيس لجنة الجرد، وكان يجب عليه إخطار جميع الجهات المعنية بما في ذلك صندوق التأمين الحكومي خلال شهر من اكتشاف الواقعة، حتى تتمكن الهيئة جهة عمله من تقاضي التعويض المقرر، والذي بلغ قيمته 100 ألف جنيه كحد أقصي لتعويض الهيئة يتم سداده من صندوق التأمين الحكومي.