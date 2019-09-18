" الفايناشال" البريطانيّة : نتائج الإنتخابات التونسيّة "مؤشر على إحباط الشعب إزاء...

"فاينانشال تايمز" اليوم ، الثلاثاء 17 سبتمبر 2019 ، مقالا لهبة صالح بعنوان "المرشحان الأوفر حظا في الانتخابات التونسية من خارج روسيا الرئيسية".

وتقول الكاتبة إنه يبدو أن شخصين من خارج دائرة الضوء السياسي، أحدهما مرشح مستقل غير معروف والآخر قطب من أقطاب صناعة الإعلام يقضي عقوبة بالسجن، أصبحا الأوفر حظا في الانتخابات الرئاسية التونسية، حسبما أشارت إستطلاعات للرأي بعد إنتهاء الاقتراع.

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وتقول الكاتبة إن قيس سعيد، أستاذ القانون الدستوري، لا يتبع أي حزب ولم تكن له حملة إنتخابية ذات شأن، ويبدو أنه المرشح الأوفر حظا بين المرشحين جميعا، بينما يأتي في المرتبة الثانية نبيل قروي، قطب صناعة الإعلام.

وتقول الكاتبة إنه في حال تأكد هذه النتائج فإنها تمثل مؤشرا على إحباط الشعب إزاء الساسة المعروفين وأحزابهم، حيث يعتقد الكثير من التونسيين أن الساسة أخفقوا بصورة كبيرة في التصدي للتدهور الاقتصادي وتراجع المستويات المعيشية والفساد المتفشي.