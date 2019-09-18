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ترامب يعين المبعوث الرئاسي لشؤون الرهائن مستشارا للأمن القومي

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أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تعيين المبعوث الرئاسي لشؤون الرهائن، روبرت أوبراين، مستشارا جديدا للأمن القومي خلفا لسابقه المقال جون بولتون.

 

وجاء إعلان ترامب عبر تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر" اليوم الأربعاء، وكتب فيها: "يسرني أن أعلن أنني سأسمي روبرت سي. أوبراين، الذي يعمل حاليا

كمبعوث رئاسي ناجح جدا لشؤون الرهائن في وزارة الخارجية، مستشارا جديدا للأمن القومي".

 

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وأشار ترامب إلى أنه "عمل منذ فترة طويلة بجد مع روبرت"، معربا عن قناعته بأن المستشار الجديد للأمن القومي الأمريكي "سيقوم بعمل رائع.وأبلغ ترامب

مستشار الأمن القومي السابق منذ نحو أسبوع أن خدماته لم تعد مطلوبة في البيت الأبيض، مضيفا أنه ومسؤولين آخرين في فريقه كانوا يختلفون بشدة مع العديد من اقتراحات بولتون.

 

وأبلغ ترامب مستشار الأمن القومي السابق منذ نحو أسبوع أن خدماته لم تعد مطلوبة في البيت الأبيض، مضيفا أنه ومسؤولين آخرين في فريقه كانوا يختلفون بشدة مع العديد من اقتراحات بولتون.

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