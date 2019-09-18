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عمران خان يبحث مع رئيس أركان الجيش الوضع في كشمير

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بحث رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، مع رئيس أركان جيش بلاده قمر جاويد باجوا، اليوم الأربعاء، الوضع الراهن في جامو وكشمير المتنازع

عليها مع الهند والتطورات الأخيرة في المنطقة.

 

وذكرت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية، أن عمران خان وباجوا

بحثا التطورات الأخيرة في المنطقة، إلى جانب الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء الباكستاني إلى كل من المملكة العربية ، وإلى الولايات المتحدة لحضور الجلسة السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
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