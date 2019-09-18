عمران خان يبحث مع رئيس أركان الجيش الوضع في كشمير

بحث رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، مع رئيس أركان جيش بلاده قمر جاويد باجوا، اليوم الأربعاء، الوضع الراهن في جامو وكشمير المتنازع

عليها مع الهند والتطورات الأخيرة في المنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية، أن عمران خان وباجوا