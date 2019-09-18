عمران خان يبحث مع رئيس أركان الجيش الوضع في كشمير

بحث رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، مع رئيس أركان جيش بلاده قمر جاويد باجوا، اليوم الأربعاء، الوضع الراهن في جامو وكشمير المتنازععليها مع الهند والتطورات الأخيرة في المنطقة.
وذكرت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية، أن عمران خان وباجوابحثا التطورات الأخيرة في المنطقة، إلى جانب الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء الباكستاني إلى كل من المملكة العربية السعودية، وإلى الولايات المتحدة لحضور الجلسة السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
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