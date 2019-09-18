ترامب يرشح روبرت اوبراين لمنصب مستشار الأمن القومي

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ترشيح مبعوثه الخاص لشؤون تحرير الرهائن روبرت أوبراين لمنصب مستشار الأمن القومي. وسيحل أوبراين محل جون بولتون الذي أقاله ترامب الأسبوع الماضي بسبب خلافات حول قضايا عدة. وكتب ترامب، على تويتر "يسعدني الإعلان أنني سأسمي روبرت أوبراين، الذي حقق الكثير من النجاحات في منصب المبعوث الرئاسي الخاص بشؤون تحرير الرهائن في وزارة الخارجية، كمستشار جديد للأمن القومي". واضاف الرئيس الأميركي "لقد عملت مع روبرت بجدّ ولوقت طويل، سوف يقوم بعمل رائع!".

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