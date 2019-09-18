مقتل 4 جنود بانفجارين قرب الموصل شمال العراق

أفاد مصدر عسكري في محافظة نينوى العراقية، اليوم الأربعاء، بمقتل أربعة جنود إثر انفجار عبوتين ناسفتين شمال غرب الموصل شمال بغداد.

وقال النقيب إدريس حسن من "الفرقة 16" في الجيش العراقي إن" عبوتين ناسفتين انفجرتا بالتعاقب استهدفتا دورية للجيش العراقي قرب معسكر الكسك شمال غرب الموصل ما أسفر عن مقتل أربعة جنود عراقيين".

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وأضاف أن "انفجار عبوة ناسفة استهدف سيارة مدنية في قرية كيطان ضمن قضاء الحضر جنوب الموصل ما أسفر عن إصابة اثنين من عناصر الحشد العشائري كانا يستقلان السيارة وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج".

وما تزال مناطق عديدة من محافظة نينوى، خاصة القريبة من الحدود السورية شمال غربي البلاد، تشهد نشاطاً لخلايا نائمة لتنظيم "داعش" الإرهابي الذي ينفذ، من حين لآخر، عمليات مسلحة مختلفة ضد القوات الأمنية والمدنيين.