كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب يعلن تعيين "أوبراين" مستشارا للأمن القومي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تعيين روبرت أوبراين مستشارًا جديدًا للأمن القومي، خلفًا لجون بولتون الذي تمت إقالته من منصبه في العاشر من سبتمبر الماضي.

وكتب ترامب في تغريدة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "يسرني أن أعلن أنني سأقوم بتعيين روبرت أوبراين، الذي يعمل حاليًا كمبعوث رئاسي ناجح جدًا لشؤون الرهائن في وزارة الخارجية، مستشارًا جديدًا للأمن القومي. لقد عملت منذ فترة طويلة بجد مع روبرت. سوف يقوم بعمل رائع!".

أوبراين.. مستشار الأمن القومي الرابع في عهد ترامب