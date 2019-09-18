كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب يعلن تعيين "أوبراين" مستشارا للأمن القومي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تعيين روبرت أوبراين مستشارًا جديدًا للأمن القومي، خلفًا لجون بولتون الذي تمت إقالته من منصبه في العاشر من سبتمبر الماضي.
وكتب ترامب في تغريدة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "يسرني أن أعلن أنني سأقوم بتعيين روبرت أوبراين، الذي يعمل حاليًا كمبعوث رئاسي ناجح جدًا لشؤون الرهائن في وزارة الخارجية، مستشارًا جديدًا للأمن القومي. لقد عملت منذ فترة طويلة بجد مع روبرت. سوف يقوم بعمل رائع!".
أوبراين.. مستشار الأمن القومي الرابع في عهد ترامب
سيصبح أوبراين مستشار الأمن القومي الرابع الذي يخدم في عهد ترامب، بعد رحيل الجنرالات الثلاثة مايكل فلين وهربرت مكماستر وجون بولتون.
وكان بولتون، الذي تم تعيينه مستشارًا للأمن القومي خلفًا لماكماستر في مارس 2018، معروفًا بنهجه الناري في السياسة الخارجية، والذي تضمن دعوات إلى توجيه ضربة استباقية لإيران.
ترامب يقيل بولتون "الكارثة"
وأعلن ترامب الأسبوع الماضي عبر تويتر أنه أقال بولتون قائلاً إن مستشاره "لا يوافق بشدة على العديد من اقتراحاته"، واصفًا إياه بـ"الكارثة".
وتعليقًا على الإقالة، قال ترامب إن بولتون "اتخذ الموقف الخاطئ بشأن القضية الفنزويلية، ولم ينسجم مع أشخاص مهمين في البيت الأبيض. وأهان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بدعوته إلى التصرف على غرار ليبيا في تسليم ترسانته النووية".
بولتون: ترامب لم يطلب مني الاستقالة
وردًا على تصريحات ترامب، قال بولتون إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يطلب منه مطلقًا تقديم استقالته، مشددًا على أن رحيله جاء بمبادرة منه.
وأكد بولتون أن ترامب لم يطلب منه الاستقالة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
ترامب يعلن عن المرشحين لخلافة بولتون
وقد أعلن الرئيس ترامب أسماء خمسة مرشحين لمنصب مستشار الأمن القومي خلفًا لبولتون، وهم نائب بولتون السابق ريك واديل، ونائبة وزير الطاقة الأمريكي ليزا جوردون هاجارثي، ورئيس مركز السياسة والأمن فريد فريتس، والمبعوث الخاص للرئيس لشؤون الرهائن روبرت أوبراين، ومساعد نائب رئيس الولايات المتحدة كيت كيلوج.
وكشف ترامب في الثالث عشر من سبتمبر الماضي أنه أراد ترشيح وزير الخارجية مايك بومبيو لهذا المنصب، وهو ما رفضه بومبيو لعدم رغبته في الجمع بين منصبه الحالي ومنصب مستشار الأمن.