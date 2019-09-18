كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سياسيون كوريون يحتجون ضد وزير العدل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انضم نائب رئيس برلمان كوريا الجنوبية إلى مجموعة متزايدة من السياسيين اليوم الأربعاء الذين حلقوا رؤوسهم في احتجاج ضد وزير العدل الجديد الذي يتم التحقيق مع أسرته بسبب الاشتباه في ارتكابه مخالفات.

وعيّنت الرئيسة "مون جاي" الوزيرة الجديدة "تشو كوك"، في 9 سبتمبر بعد أسابيع من الاحتجاجات العامة والنقاش البرلماني وتكهنات وسائل الإعلام حول مزاعم تلقت ابنته معاملة غير عادلة من جامعتها.

وقال لي "جو يونج" نائب رئيس البرلمان للصحفيين: "لقد أصبح من الواضح أن "تشو كوك" لا يمكن أن يكون قائد الإصلاح".

وقال لي، الذي انضم إليه أحد أعضاء المعارضة في البرلمان وهو يحلق رأسه: "أمر الشعب الصارم هو أن يستقيل على الفور ويتم التحقيق فيه". وثمانية من أعضاء البرلمان حلقوا رؤوسهم.

ويركز الجدل على تقارير وسائل الإعلام عن المنح الدراسية وغيرها من الامتيازات الأكاديمية الممنوحة لابنة تشو، وهي فوائد لا يُزعم أنها تعكس أدائها الأكاديمي.

وكان مكتب المدعي العام يحقق مع العائلة، ورفض المكتب التعليق.

وضربت الفضيحة وترًا في كوريا الجنوبية، حيث يتصارع الشباب، الذين ينافسون بشدة في المدارس والجامعات، للحصول على وظائف في سوق العمل الراكد في نظام يرون أنه يعاني من الظلم والتحيز لصالح النخبة.

وتشو، في جلسة تأكيد برلمانية يوم الجمعة، لم ينكر الامتيازات الأكاديمية لابنته. وأعرب عن "أعمق اعتذاره للجيل الشاب" عن خيبة أمله التي سببها لهم.

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ولم يتم تحديد هوية ابنته البالغة من العمر 28 عامًا في وسائل الإعلام الكورية الجنوبية ولم تعلق على هذا الجدل.

وتشو هو باحث قانوني يتمتع بسمعة تقدمية، وكان سابقًا مساعدًا لمون في الشؤون القانونية.

وقد وصفه مون بأنه الشخص المثالي لإجراء إصلاحات وزارة العدل ونظام الادعاء، منذ فترة طويلة اتهم النقاد السلطة القضائية بأنها عرضة للضغوط السياسية.

وتعهد "تشو"، الذي يشرف على منصب وزير العدل في مكتب المدعين العامين، بعدم التورط في التحقيق مع عائلته، قائلًا إنه لن يتلقى تقارير بشأنه.

وتولى القمر الليبرالي منصبه في عام 2017 بعد اتهام سلفه المحافظ بتهمة الفساد، الذي جاء من واحدة من أبرز الأسر السياسية في كوريا الجنوبية.

ووعد مون بالتغيير، بما في ذلك تكافؤ الفرص، ولكن تقييماته كانت تنزلق مؤخرًا بينما يكافح الاقتصاد.

وقال حوالي 57.1٪ من الناس أن تعيين مون لتو كوزير للعدل كان خاطئًا، مقارنة بـ 36.3٪ ممن وافقوا، في استطلاع شمل 1009 شخصًا في 14 و15 سبتمبر، من قِبل استطلاعات الرأي.

ووجد الاستطلاع نفسه أن 51.7 ٪ من الذين شملهم الاستطلاع لا يوافقون على أداء مون، في حين وافق 44.5 ٪.

