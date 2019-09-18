كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إصابة 9 بينهم طفل وامرأة في هجوم على مبنى حكومي شرق أفغانستان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مسؤولون، إن مهاجمين انتحاريين ومسلحين أصابوا تسعة أشخاص على الأقل، بينهم طفل وامرأة، في هجوم على مبنى حكومي في شرق أفغانستان، اليوم الأربعاء.

وأضاف المسؤولين، أن المهاجمين فجروا متفجرات قبل أن يتدفق المسلحون على المبنى. وهو مكتب مركز توزيع لإصدار بطاقات الهوية الوطنية الإلكترونية في مدينة جلال آباد، والتي يحتاج الناس إلى التصويت في الانتخابات الرئاسية في أفغانستان خلال 10 أيام.

وذكر سهراب قادري، عضو مجلس محافظة نانجارهار بالمدينة: "حاصرت قوات الأمن الأفغانية المبنى وتشتبك مع المهاجمين في محاولة لصد الهجوم"، مضيفًا، أنه يخشى المزيد من الضحايا من الموظفين وأن هناك أشخاص آخرين عالقين في المبنى.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم.

وذكرت وكالة "رويترز"، أن معظم أفغانستان في حالة تأهب قصوى في الأيام التي تقترب من الانتخابات، وهي رابع انتخابات رئاسية في البلاد منذ أن أطاحت القوات التي تقودها الولايات المتحدة بحركة طالبان الإسلامية المتشددة في العام 2001. وأقسم المتمردون على تعطيل التصويت بالعنف، والذي يأتي في أعقاب محادثات السلام المنهارة بين المسلحين والولايات المتحدة.

وحسب الوكالة، تم تسجيل حوالي 9.6 مليون شخص، ثلثهم تقريبًا من النساء، للتصويت، ولكن قد لا يفتح حوالي واحد من بين كل 12 مركز اقتراع بسبب تهديدات أمنية.

في وقت سابق اليوم الأربعاء، حذرت حركة طالبان المعلمين والطلاب وغيرهم من العاملين في مجال التعليم لتجنب الانتخابات الرئاسية القادمة أو المخاطرة بالموت في الهجمات على المراكز الانتخابية.

وقال بيان حركة طالبان: "لا تسمحوا لمنظمي الانتخابات بتحويل مدارسكم ومؤسساتكم إلى مراكز انتخابية، ويجب ألا يعمل المعلمون والطلاب كموظفين انتخابيين".

Advertisements

وأضاف البيان: "لا نريد التسبب في خسائر في الأرواح وخسائر مالية للمدنيين والمدرسين والطلاب".

من جانبه، قال عبد العزيز الإبراهيمي، المتحدث باسم لجنة الانتخابات الأفغانية: "تشكل المدارس والجامعات ما بين سبعة وثمانية من بين كل عشرة مراكز اقتراع في جميع أنحاء البلاد، وعلى الرغم من أنه لا يتم تعيين طلاب أو معلمين أو مسؤولي التعليم كعاملين في الانتخابات، فيمكنهم التطوع".

وأضاف المتحدث: "نحن ملتزمون بإجراء الانتخابات في الموعد المعلن، ومثل هذه التهديدات من طالبان لا يمكن أن تمنعنا من إجراء هذه الانتخابات".

كما قالت نوريا نزهات، المتحدثة باسم وزارة التعليم، إنها لم تكن ترغب في استخدام المدارس والمراكز التعليمية الأخرى كمراكز اقتراع، لكنها اضطرت إلى ذلك، رغم تدمير المدارس في الانتخابات البرلمانية العام الماضي.

وطلبت الأمم المتحدة والجهات المانحة الدولية من الوزارة المساعدة في الانتخابات الرئاسية بسبب بنيتها التحتية المتطورة نسبيًا.

وقتل مهاجمو حركة طالبان، يوم أمس الثلاثاء، ما يقرب من 50 شخصًا في تفجيرات انتحارية منفصلة، استهدف أحدهم حشدًا انتخابيًا للرئيس الحالي أشرف غني، الذي يسعى إلى ولاية ثانية مدتها خمس سنوات.

في الأسبوع الماضي، انهارت محادثات السلام بين الولايات المتحدة وحركة طالبان. كان الجانبان يسعيان للتوصل إلى اتفاق بشأن انسحاب الآلاف من القوات الأمريكية من أفغانستان مقابل ضمانات أمنية من المتمردين.

وكان الهدف من المفاوضات، التي لم تشمل الحكومة الأفغانية، تمهيدًا لمفاوضات سلام أوسع نطاقًا لإنهاء أكثر من 40 عامًا من الحرب في أفغانستان.