تغيير موعد لقاء المغرب والجزائر.. هل يفرض على الرجاء تأجيل مباراته العربية مجددا؟

وضع تغيير موعد لقاء المنتخب الوطني المحلي، ضد مضيفه الجزائري، برسم ذهاب التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية للاعبين المحليين، (وضع) فريق الرجاء الرياضي في ورطة كبيرة.
وتم تعديل يوم المباراة، التي كان مقررا خوضها، الجمعة المقبل، إذ أصبح موعدها الجديد، السبت المقبل، وهو ما يشكل ورطة للفريق الأخضر، الذي يوجد سبعة من لاعبيه رفقة المنتخب المحلي، إذ سيكون لزاما عليهم خوض لقاء ذهاب دور 32 من كأس محمد السادس، الاثنين المقبل.
واختار فريق الرجاء، يوم 23 من الشهر الجاري، تاريخا لمباراته أمام هلال القدس الفلسطيني، بعدما كان مقررا خوضها يومين قبل موعدها الجديد، علما أن تحديد الفريق البيضاوي، الاثنين المقبل، أخذ بعين الاعتبار، الموعد الأول لمباراة المنتخب المحلي ضد الجزائر.
وأعاد التعديل الجديد للقاء المحليين إلى الواجهة احتمال مخاطبة الفريق الأخضر، الاتحاد العربي للعبة، من أجل تأخير مباراته أمام هلال القدس، 24 ساعة على الأقل من موعدها الحالي، حتى يتسنى لسباعي الفريق الملتزم مع المنتخب المحلي، استعادة طراوته البدنية، ويكون في كامل الجاهزية لاختبار النسور الخضر في الكأس العربية.
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