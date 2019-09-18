رغم إقصائه من سباق “الأولمبياد”.. الجامعة تتمسك ببوميل و”الأولمبي” يشارك في كأس غرب إفريقيا

بعد إقصائه من سباق التأهل لبطولة إفريقيا للأمم لأقل من 23 سنة، والمؤهلة بدورها للألعاب الأولمبية، طوكو 2020، سيشارك المنتخب الأولمبي في منافسات كأس اتحاد غرب أفريقيا ، والتي ستجرى أطوارها بمدينة ثييس بالسنغال في الفترة المتراوحة ما بين 28 شتنبر و 13 أكتوبر.

وأكدت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، على موقعها الرسمي على الأنترنيت، أن المنتخب الأولمبي سيخوض مباراته الأولى في هذه المنافسات أمام منتخب ليبيريا، وذلك يوم 29 شتنبر الجاري، حسب ما أفرزته القرعة التي جرت مراسيمها في 29 ماي 2019 بعاصمة السنغال دكار.

وحسب المصدر ذاته، فإن هذه المنافسة ستعرف مشاركة 16 منتخبا، ويتعلق الأمر بكل من السنغال البلد المنظم، غينيا بيساو، غانا، غامبيا، نيجيريا، طوغو، ليبيريا، مالي، النيجر، كوت ديفوار، الرأس الأخضر، بوركينا فاسو، موريتانيا، غينيا، البنين والمنتخب الوطني .

الجامعة، أكدت أيضا استمرار الفرنسي باتريس بوميل، في مهامه مدربا للمنتخب الأولمبي، على الرغم من إقصائه من إقصائيات “كان” مصر لأقل من 23 سنة، على يد منتخب مالي، إذ أكدت أيضا على أن هذه المشاركة ستكون تحن إشراف المدرب الفرنسي.