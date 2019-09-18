شكرا لقرائتكم خبر عن البحسني يبعث برقية شكر لسمو الشيخ محمد بن زايد عرفاناً بالتدخّل الإماراتي العاجل لقطاع الكهرباء والان مع التفاصيل

بعث محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، برقية شكر لسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد ابوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ، أعرب فيها عن خالص الشكر والامتنان بإسم قيادة السلطة المحلية بمحافظة حضرموت وقيادة المنطقة العسكرية الثانية وأبناء حضرموت كافة الى قيادة وحكومة وشعب دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة للموقف الأخوي والإنساني المتمثل في تقديم الدعم الاماراتي العاجل بتوفير المشتقات النفطية لقطاع الكهرباء والذي سيسهم في تجاوز أزمة الوقود وتخفيف معاناة المواطنين.

نص البرقية كما ورد:

"بسم الله الرحمن الرحيم

حضرة الأكرم / سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان

ولي عهد ابوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، المحترم

تحية وتقدير،،

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بعظيم الشكر والتقدير والامتنان اسمحوا لي أن أتقدم إليكم وإلى القيادة الرشيدة بدولة الإمارات العربية المتحدة وشعب الإمارات الشقيق باسمي شخصياً وبإسم قيادة السلطة المحلية بمحافظة حضرموت وقيادة المنطقة العسكرية الثانية على ذلك الموقف الأخوي والإنساني الذي تقدمت به دولتكم لمحافظة حضرموت وأبناءها الذين يكنون لكم عظيم التقدير والاحترام وذلك لتعاونكم وتقديم الدعم الإماراتي العاجل لكهرباء ساحل حضرموت من المشتقات النفطية والذي سوف يسهم إسهاماً كبيراً في تجاوز مشكلة شحة الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء وتخفيف معاناة المواطنين بمحافظتنا في ظل الارتفاع الشديد في درجة الحرارة والرطوبة العالية، وان وصول هذا الدعم العاجل إلى حضرموت فإنما يدل على مدى مواقفكم الأخوية تجاه أبناء حضرموت وتعزيزاً لأواصر المحبة والوئام بين شعبينا وبلدينا الشقيقين.

وأننا في الوقت الذي نتطلع فيه إلى مزيد من دعمكم ومساندتكم الأخوية بالنظر للظروف التي يمر بها وطننا عموماً ومحافظة حضرموت خصوصا، بسبب تلك الحرب الظالمة التي أشعلت فتيلها عصابة الانقلاب الحوثي المنفذ لتلك الأجندة الإيرانية المشبوهة التي تهدف إلى زعزعت الأمن والاستقرار في بلادنا والمنطقة عموماً ، نعرب لكم عن موقفنا الثابت والمبدئي في خندق المواجهة إلى جانب أشقاءنا في دول التحالف العربي ضد هذه العصابات.

نسأل الله لكم ولشعبكم التوفيق والنجاح وللعلاقات الأخوية مزيداً من التقدم والاضطراد .

وتفضلوا بقبول وافر التقدير والاحترام ..

اللواء الركن / فرج سالمين البحسني

محافظ حضرموت

قائد المنطقة العسكرية الثانية" .