شكرا لقرائتكم خبر عن مدرسة نشوان في صنعاء القديمة.. استقطاب الحوثيين للأطفال واخضاعهم لدورات طائفية والان مع التفاصيل

قالت مصادر خاصة في صنعاء إن مليشيا الحوثي تواصل استخدام مدرسة نشوان بحث صنعاء القديمة وذلك لإيواء أطفال استقطبتهم من محيط العاصمة ومحافظة صنعاء ويخضعون لدورات طائفية في الجامع الكبير منذ تدشين ماتسمى بالمراكز الصيفية بداية يونيو الماضي وحتى الآن رغم دخول العام الدراسي الجديد أسبوعه الثالث.

وذكرت المصادر أن هؤلاء الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 10 – 15 عاما، يقضون معظم وقتهم في المدرسة كمسكن للمركز الصيفي والدورات الطائفية الحوثية ولا يعودون إلى منازلهم إلا نهاية الأسبوع طوال فترة الصيف بحسب صفحة العاصمة اون لاين.

ويخضع الاطفال لبنرامج فكري طائفية يعلم الاطفال الكراهية والعنف ضد الاخرين.

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اخضاع الكوادر التعليمية:

وفي ذات السياق تقوم مليشيا الحوثي باخضاع الكوادر التربوية في العاصمة صنعاء التي يسيطرون عليها، لدورات تعبوية طائفية مكثفة في جميع مناطق العاصمة.

وقامت المليشيات مع بداية العام الدراسي الجديد بإصدار تعميمات تلزم جميع المدارس والعاملين بالقطاع التربوي بحضور الدورات الطائفية التي تقيمها دورياً لتلقينهم أفكار الجماعة ومنهجها الطائفي، حيث لجأت الى استخدام خطاب التهديد والوعيد لمن يتخلف عن حضور تلك الدورات.

والدورات الطائفية الحوثية هي عبارة عن برنامج تعبوي مغلق يستمر لمدة عشرة أيام متواصلة، يخضع خلاله المتلقي لتعبية عقائدية طائفية بواسطة محاضرات مكثفة من ملازم حسين الحوثي وكتب طائفية، وأفلام مرئية تغرس الأفكار المتطرفة لمليشيات الحوثي، ويتوقع من إكمال تلك الدورات تخريج متلقين مدينين بالولاء المطلق للجماعة.