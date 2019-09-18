شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الأمريكي يصدر تعليمات لوزارة الخزانة بتشديد العقوبات على إيران والان مع التفاصيل

أصدر الرئيس الأمريكي، دونلد ترمب، اليوم الأربعاء، أيلول 18، 2019، تعليمات لوزارة الخزانة بتشديد العقوبات الاقتصادية على إيران.

وجاءت توجيهات ترمب بعد تقارير أكدت ضلوع إيران في الهجوم على منشآت نفطية سعودية في محافظة بقيق يوم السبت الماضي، والتي أعلنت مليشيا الحوثي مسئوليتها عنها.

وكانت شبكة سي إن إن الأمريكية ذكرت أن خيارات ترمب للرد على إيران تشمل ضربات عسكرية لمنشآت نفطية.

ويوم أمس، قال عضو لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الاميركي الجمهوري ليندسي غراهام، إن نائب الرئيس مايك بينس قدم إحاطة بشأن الهجوم على #السعودية لجمهوريي مجلس الشيوخ.

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وأضاف: من الواضح بالنسبة لي ان هجوما معقدا كهذا لن يتم دون مباركة ايران ومشاركتها المباشرة.

وتابع: ما قامت به ايران هو احد افعال الحرب والهدف يجب ان يكون استعادة الردع ضد العدوان الايراني وهو ما فقدناه.

وأضاف قائلا: احيي جهود الادارة في خلق تحالف إقليمي وتقديم إحاطة شاملة للكونغرس بشأن الرد المتخذ وتقديم خطة لاستعادة الردع ضد النظام الشيطاني في ايران.

ولفت غراهام إلى أن المشكلة مع ايران تسوء اكثر مع الوقت لذلك من الضروري القيام بشيء لردع اي عدوان مستقبلي من قبل أية الله وجلاوزته.

وأكد المسئول الأمريكي أن الرد المحدود للرئيس ترمب على إسقاط الطائرة المسيرة الاميركية رأته ايران وبوضوح على انه علامة ضعف.