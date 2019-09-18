شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع قيادي حوثي من محافظة ذمار بقصف جوي في صعدة.. الاسم والان مع التفاصيل
قتل عدد من مسلحي المليشيا الحوثية بقصف جوي لمقاتلات التحالف في محافظة صعدة شمالي اليمن.
وقالت مصادر مقربة من المليشيا إن أحد قادتها الأمنيين في مديرية عتمة، التابعة لمحافظة ذمار، جنوب العاصمة صنعاء، لقي مصرعه مع آخرين في محافظة صعدة.
وذكرت المصادر أن القيادي القتيل هو القيادي أبو شاهر المقدم/عبدالفتاح السماوي.
وأوضحت أن ثلاثة من مرافقيه قتلوا في القصف وهم:
1_نسيم خالد غلاب
2_عبده علي غيلان
3_احمد علي السنيف
وكثفت مقاتلات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية غاراتها على مواقع ومعسكرات وتجمعات المليشيا في عدد من مناطق المحافظة خلال الأيام الماضية.
وتعرضت معسكرات المحور وكهلان والجمهورية داخل مركز المحافظة لقصف جوي عنيف طوال الأسبوع المنصرم.
وأفادت مصادر "اليمن العربي" أن التحليق في أجواء المدينة لا يتوقف منذ نحو أسبوع.
ورصد التحالف، أكثر من مرة، إطلاق المليشيا صواريخ وطائرات مسيرة من المحافظة ومن شمال محافظة عمران.
كانت هذه تفاصيل خبر مصرع قيادي حوثي من محافظة ذمار بقصف جوي في صعدة.. الاسم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.