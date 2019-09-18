شكرا لقرائتكم خبر عن ذمار.. المستشفيات تستقبل عشرات الجثث لحوثيين لقوا مصرعهم بجبهة الحدود والان مع التفاصيل
قتل العشرات من عناصر مليشيات الحوثي في معارك وغارات في جبهات القتال مع قوات الجيش والتحالف العربي على الحدود اليمنية السعودية.
وذكرت مصادر إعلامية أن عشرات الجثث وصلت اليوم ويوم أمس إلى ثلاجة مستشفى ذمار، لمسلحين لقوا حتفهم الاسبوع الماضي في جبهة صعدة الحدودية مع السعودية.
وتستقبل مليشيات الحوثي خسائر بشرية يوميا في جبهة الحدود مع السعودية التي تشهد أعنف المواجهات حيث أستقبلت المليشيات الحوثي الاسبوع قتلى بينهم قيادات عسكرية بارزة.
يأتي هذا بالتزامن مع توسع مقابر جماعية للمليشيات في مسقط المدينة وعددا من المديريات.
وتشهد مختلف جبهات محافظة صعدة الحدودية مع المملكة العربية السعودية مواجهات شبه يومية بين المليشيا والقوات الحكومية المدعومة من التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية.
وتحولت جبهة الحدود إلى ما يشبه الثقب الأسود لقيادات وعناصر المليشيا الحوثية.
ووفق إحصائيات نشرت في وقت سابق، فإن أكثر القيادات الحوثية لقيت مصرعها في جبهات الحدود بمحافظة صعدة.
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