شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. إصابة طفلين من حيس بالحديدة برصاص قناص حوثي والان مع التفاصيل

أصيب طفلان بجروح، برصاص قناص حوثي في مديرية حيس بمحافظة الحديدة.

ووفق استهدف قناص مليشيات الحوثي الإرهابية مواطنين من أهالي مديرية حيس جنوب محافظة الحديدة ، بالأسلحة الرشاشة وأدى لإصابة طفلين بجروح .

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وقالت مواطنة أنها وأسرتها كانوا يستقلون دراجة نارية ،وتعرضوا لإطلاق نار بينما كانوا في طريقهم إلى قرية الشُعينة من قبل مسلحي مليشيات الحوثي ، وأدى لإصابة الطفل إدريس ثابت حميد قحطان ويبلغ من العمر 4 سنوات ، والطفلة عائشة أحمد حميد قحطان وتبلغ من العمر 4 أشهر ، بشظايا رصاص المليشيات .

وتم إسعاف الأطفال المصابين إلى المستشفى الميداني في مدينة حيس لتلقي الإسعافات الأولية .

وتحدث أحد الأهالي أن المليشيات الحوثية حولت حياة المواطنين في حيس إلى جحيم لا يطاق نتيجة القصف والإستهداف اليومي العشوائي وأعمال القنص المباشر .