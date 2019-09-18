شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الداخلية المصرية: مقتل 9 إرهابيين بينهم “خلف الدهشوري” القيادي بـ”لواء الثورة” والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 3:04 مساءً, 18 سبتمبر 2019 م المناطق _ وكالات أعلنت وزارة الداخلية المصرية، الأربعاء، مقتل 9 إرهابيين بينهم قيادي في حركة «لواء الثورة» في مدينتي العبور و15 مايو، المتورطين في اغتيال العميد عادل رجائي.

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