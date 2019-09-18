نتائج أولية في الانتخابات التونسية: قيس سعيد يتصدر المتنافسين



أظهرت نتائج رسمية أولية للانتخابات الرئاسية التونسية، اليوم الاثنين، إثر فرز 49 في المائة من الأصوات، تصدر قيس سعيد لقائمة الفائزين، ويليه المرشح السجين نبيل القروي للجولة الثانية من الانتخابات، التي دُعي إلى المشاركة فيها أكثر من 7 ملايين ناخب.

وذكرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، أن أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد حصل على نسبة 18.8 في المائة من أصوات الناخبين، أي 303 آلاف و976 صوتا.

ويأتي بعده نبيل القروي، الذي اعتقلته السلطات التونسية يوم 23 أغسطس (آب) الماضي بتهم التهرب الضريبي وغسل أموال، فقد حصل على نسبة 15.4 في المائة بواقع 249 ألفًا و339 صوتا.

أمّا مرشح حزب النهضة الإخواني، عبد الفتاح مورو، فقد حلّ ثالثا بنسبة 13.1 في المائة، وتلاه عبد الكريم الزبيدي، بنسبة 9.9 في المائة.

وإذا استمرت النتائج على ما هي عليه حتى اكتمال فرز الأصوات، فستتم دعوة الناخبين مرة أخرى إلى صناديق الاقتراع للمشاركة في جولة ثانية بين أول اثنين من المتنافسين في الجولة الأولى.

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وطالما لم يحقق أي من المترشحين للرئاسة نسبة 50 في المائة زائد واحد، يتم الاحتكام إلى جولة ثانية سيتم تنظيمها في 29 سبتمبر (أيلول) الجاري، ومن المتوقع أن يتنافس فيها سعيد والقروي.

وبلغت نسبة المشاركة 45.02 في المائة، وهي تعدّ ضعيفة مقارنة بالدورة الأولى من الاقتراع الرئاسي في 2014 حين بلغت 64 في المائة.

وقال رئيس الهيئة العليا للانتخابات، نبيل بفون، في مؤتمر صحافي، أمس (الأحد)، إن «النسبة مقبولة، وكنّا نأمل أن تكون أكبر».

وجرت الانتخابات، التي تنافس فيها 26 مرشحاً، على خلفية أزمة اجتماعية واقتصادية مزمنة وفي أجواء من رفض النخب السياسية.