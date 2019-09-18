أعلنت الحكومة الألمانية اليوم الأربعاء، تمديد حظر تصدير الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية 6 أشهر، لغاية 31 مارس 2020.



كما ربطت ميركل تمديد الحظر بمواصلة الحرب في اليمن حيث تقود السعودية تحالفا عسكريا ضد جماعة "أنصار الله" الحوثية، إذ قالت: "من المهم جدا العمل على التوصل إلى حل سياسي في اليمن". وفي وقت سابق من أمس الثلاثاء، أكدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، أنها لا ترى حاليا أي سبب كي تغير الحكومة موقفها إزاء المسألة، واقترحت التمسك بالحظر الكامل المفروض في أكتوبر 2018 على صادرات الأسلحة للسعودية على خلفية قضية قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي كما ربطت ميركل تمديد الحظر بمواصلة الحرب في اليمن حيث تقود السعودية تحالفا عسكريا ضد جماعة "أنصار الله" الحوثية، إذ قالت: "من المهم جدا العمل على التوصل إلى حل سياسي في اليمن". وبعد مقتل خاشقجي على يد فريق أمني سعودي داخل القنصلية السعودية في اسطنبول التركية، يوم 2 أكتوبر 2018، أعلنت المستشارة الألمانية أن حكومتها لا تقبل الرواية السعودية حول الجريمة، وتقطع إمدادات الأسلحة للسعودية إلى حين إتمام التحقيق الكامل في القضية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ألمانيا تعلن تمديد حظر تصدير الأسلحة إلى السعودية 6 أشهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.