المنافذ تعلن إحباط محاولة تهريب سبع عجلات دون الموديل في ميناء أم قصر

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الأربعاء، عن إحباط محاولة تهريب سبع عجلات دون الموديل في ميناء أم قصر. وذكرت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "بناءً على معلومات من مكتب الامن الوطني لمنفذ ميناء ام قصر الشمالي وقرار قاضي محكمة ام قصر، المتضمن تشكيل لجنة مشتركة من مركز كمرك ام قصر ومركز شرطة الكمارك وشعبة استخبارت وضابط قسم البحث والتحري منفذنا، وبعد الكشف على حاويات عدد (2) حجم 40 قدم، تبين انها تحتوي بداخلها على عجلات دون الموديل عدد (7) معدة للتهريب".



وأضافت أنه "تم احالة ما تم ضبطه الى مركز شرطة الكمرك لاتخاذ الاجراءات القانونيه بحقها".



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